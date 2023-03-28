Кириленко рассказал, сколько раз за сутки оккупанты обстреливали Донецкую область
Начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал о ситуации в области на утро 28 марта. По его словам, всего за сутки российские оккупанты убили двух человек и ранили еще 33.
Об этом Кириленко написал в своем Telegram-канале.
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"Накануне россияне нанесли ракетный удар по Славянску — убили двух гражданских, ранили еще 28. Разрушены административные и офисные здания, повреждены пять многоэтажек и семь частных домов. Поздно вечером ракетный удар получил Краматорск — поврежден детсад, школа и здание предприятия, без жертв", — рассказал Кириленко.
На Донецком направлении город Курахово семь раз попал под артобстрел. В результате российской атаки повреждено здание государственного предприятия.
На Горловском направлении два человека ранены и два дома повреждены в Константиновке. Известно по меньшей мере об одном раненом в Бахмуте.
Громко было в Торецкой и Часовоярской громадах. В Соледарской громаде под огнем оказались — Миньковка, Орехово-Василовка, Федоровка и Раздоловка.
На Лисичанском направлении два дрона-камикадзе ударили по Заречному, без жертв.
Напомним, за время войны, отметил Павел Кириленко, от действий российских войск на территории Донецкой области погибли 1436 мирных граждан.
Также мы писали, что в Славянске Донецкой области возросло количество погибших в результате российского ракетного удара. Погибли по меньшей мере два человека, еще 32 ранены.
Добавим, что россияне продолжают терроризировать и обстреливать мирное население в Донецкой области. На протяжении суток, 24 марта, оккупанты убили двух жителей Донбасса, еще троих — ранили.