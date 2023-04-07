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Кириленко розповів, скільки цивільних постраждало від окупантів у Донецькій області за добу

7 квітня 2023 08:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Павло Кириленко
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Цивільні українці продовжують отримувати травми внаслідок російських обстрілів. Загалом за четвер, 6 квітня, окупанти поранили одного мешканця Бахмута Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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Деталі

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!", — наголосив він.

З початку повномасштабного вторгнення рф окупанти вбили 1459 мешканців Донецької області та поранили 3360.

Травмированные украинцы в Донецкой области

Нагадаємо, 5 квітня російські загарбники завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів четверо людей загинули, ще шестеро — поранено.

Також ми писали, що у рамках конфлікту на сході України, що розпочався у 2014 році, російські військові продовжують проводити атаки на цивільних мешканців. Протягом 3 квітня було зафіксовано чотири випадки загибелі мирних жителів у різних містах Донбасу: двоє у Торецьку, один в Авдіївці та ще один у Торському.

Додамо, 3 квітня, російські окупанти атакували Донецьку область. Вони обстріляли Авдіївку та Часів Яр. Внаслідок атаки рф загинула жінка.

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