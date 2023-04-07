Кириленко розповів, скільки цивільних постраждало від окупантів у Донецькій області за добу

Павло Кириленко

Цивільні українці продовжують отримувати травми внаслідок російських обстрілів. Загалом за четвер, 6 квітня, окупанти поранили одного мешканця Бахмута Донецької області.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Читайте також:

Деталі

За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!", — наголосив він.

З початку повномасштабного вторгнення рф окупанти вбили 1459 мешканців Донецької області та поранили 3360.

Нагадаємо, 5 квітня російські загарбники завдавали ударів по населених пунктах Донецької області. Внаслідок ворожих обстрілів четверо людей загинули, ще шестеро — поранено.

Також ми писали, що у рамках конфлікту на сході України, що розпочався у 2014 році, російські військові продовжують проводити атаки на цивільних мешканців. Протягом 3 квітня було зафіксовано чотири випадки загибелі мирних жителів у різних містах Донбасу: двоє у Торецьку, один в Авдіївці та ще один у Торському.

Додамо, 3 квітня, російські окупанти атакували Донецьку область. Вони обстріляли Авдіївку та Часів Яр. Внаслідок атаки рф загинула жінка.