Кириленко рассказал, сколько гражданских пострадало от оккупантов в Донецкой области за сутки

Павел Кириленко

Гражданские украинцы продолжают получать травмы в результате российских обстрелов. Всего за четверг, 6 апреля, оккупанты ранили одного жителя Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" — подчеркнул он.

С начала полномасштабного вторжения рф оккупанты убили 1459 жителей Донецкой области и ранили 3360.

Напомним, 5 апреля российские захватчики наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов четыре человека погибли, еще шесть — ранены.

Также мы писали, что в рамках начавшегося в 2014 году конфликта на востоке Украины российские военные продолжают проводить атаки на гражданских жителей. В течение 3 апреля было зафиксировано четыре случая гибели мирных жителей в разных городах Донбасса: двое в Торецке, один в Авдеевке и еще один в Торском.

Добавим, 3 апреля, российские оккупанты атаковали Донецкую область. Они обстреляли Авдеевку и Часов Яр. В результате атаки рф погибла женщина.