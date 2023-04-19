Кириленко розповів, скільки українців поранили та вбили окупанти в Донецькій області протягом доби
Російські військові продовжують тероризувати місцеве населення в Донецькій області. Протягом доби, 18 квітня, окупанти вбили одного цивільного в Бахмуті.
Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Цивільні страждають від окупантів
Кириленко повідомив, що протягом 18 квітня поранення різного ступеню тяжкості дістали ще 13 українців.
Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну росіяни вбили 1476 мешканців Донецької області, ще 3412 людей — отримали поранення.
"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", — розповів Кириленко.
Голова Донецької ОВА наголосив, що кожен воєнний злочинець обов'язково буде покараний.
Нагадаємо, 18 квітня російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.
Також ми писали, що 16 квітня, у Слов'янську Донецької області завершили рятувальні роботи. Жертвами російської атаки стали 39 людей.
Додамо, російські окупаційні війська посилили фільтраційні та контррозвідувальні заходи на Донеччині. Зокрема, збільшили кількість блокпостів і заборонили в’їзд у деякі населені пункти без відповідної реєстрації.