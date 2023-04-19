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Кириленко розповів, скільки українців поранили та вбили окупанти в Донецькій області протягом доби

19 квітня 2023 08:54
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Кириленко розповів, скільки українців поранили та вбили окупанти в Донецькій області протягом доби
Голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські військові продовжують тероризувати місцеве населення в Донецькій області. Протягом доби, 18 квітня, окупанти вбили одного цивільного в Бахмуті.

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Кириленко повідомив, що протягом 18 квітня поранення різного ступеню тяжкості дістали ще 13 українців. 

Загалом з початку повномасштабного вторгнення окупантів в Україну росіяни вбили 1476 мешканців Донецької області, ще 3412 людей — отримали поранення. 

"Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", — розповів Кириленко.

Количество погибших и раненых гражданских в Донецкой области
Кількість загиблих та поранених цивільних в Донецькій області. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Голова Донецької ОВА наголосив, що кожен воєнний злочинець обов'язково буде покараний.

Нагадаємо, 18 квітня російські окупаційні війська обстріляли місто Українськ в Донецькій області. Внаслідок удару по ринку з пораненнями госпіталізовано восьмеро людей, двоє з них перебувають у вкрай важкому стані.

Також ми писали, що 16 квітня, у Слов'янську Донецької області завершили рятувальні роботи. Жертвами російської атаки стали 39 людей.

Додамо, російські окупаційні війська посилили фільтраційні та контррозвідувальні заходи на Донеччині. Зокрема, збільшили кількість блокпостів і заборонили в’їзд у деякі населені пункти без відповідної реєстрації.

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