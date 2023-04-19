Кириленко рассказал, сколько украинцев ранили и убили оккупанты в Донецкой области за сутки

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Фото: facebook.com/pavlokyrylenko.donoda

Российские военные продолжают терроризировать местное население Донецкой области. В течение суток, 18 апреля, оккупанты убили одного гражданского в Бахмуте.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Кириленко сообщил, что в течение 18 апреля ранения разной степени тяжести получили еще 13 украинцев.

Всего с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину россияне убили 1476 жителей Донецкой области, еще 3412 человек получили ранения.

"В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", — рассказал Кириленко.

Число погибших и раненых гражданских в Донецкой области. Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Глава Донецкой ОВА подчеркнул, что каждый военный преступник обязательно будет наказан.

Напомним, 18 апреля российские оккупационные войска обстреляли город Украинск в Донецкой области. В результате удара по рынку с ранениями госпитализированы восемь человек, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Также мы писали, что 16 апреля в Славянске Донецкой области завершили спасательные работы. Жертвами российской атаки стали 39 человек.

Добавим, российские оккупационные войска ужесточили фильтрационные и контрразведывательные мероприятия в Донецкой области. В частности, увеличили количество блокпостов и запретили въезд в некоторые населенные пункты без соответствующей регистрации.