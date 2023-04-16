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У Слов'янську завершили рятувальні роботи на п'ятиповерхівці: що відомо

16 квітня 2023 20:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Слов'янську завершили рятувальні роботи на п'ятиповерхівці: що відомо
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару в Слов'яньску. Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 16 квітня, у Слов'янську Донецької області завершили рятувальні роботи. Жертвами російської атаки стали 39 людей.

Про це повідомляє Донецька ОВА.

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Деталі

З-під завалів рятувальники дістали 15 людей:

  • п'ять вдалося врятувати, зокрема і 14-річну дівчинку;
  • десять загинули, серед них дворічний малюк.

"Жертвами цієї атаки стали 39 людей: 15 із них загинули, 24 були поранені. Наймасштабніших руйнувань рашисти завдали п'ятиповерхівці у провулку Парковий — рятувальні роботи із розбору завалів та пошуку людей там тривали кілька днів", — йдеться у повідомленні. 

Російські окупанти випустили по місту вісім ракет із ЗРК "С-300".

Нагадаємо, у п'ятницю, 14 квітня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Слов'янську. Місцеві жителі чули щонайменше 11 вибухів.

Також ми писали, що за словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, російські терористи влучили у три п‘ятиповерхових будинки. Один будинок частково зруйнований. У двох — сталося загоряння квартир. Також пошкоджені будинки довкола. 

Додамо, працівники патрульної поліції Слов'янська Донецької області опинилися неподалік місця російського удару по багатоповерхівці. Їм вдалося зафіксувати перші хвилини після ворожої атаки на відео.

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