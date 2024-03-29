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Когда Путин будет готов к переговорам с Украиной — ответ Зеленского

29 марта 2024 17:41
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Илья Рябинин
редактор
Когда Путин будет готов к переговорам с Украиной — ответ Зеленского
Владимир Зеленский во время интервью телеканалу CBS. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда российский президент Владимир Путин будет готов к переговорам с Украиной. По его мнению, диалог с главой Кремля будет тогда, когда он потеряет оккупированные с 2022 года украинские территории.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

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По мнению главы государства, после потери контроля над оккупированными территориями, кремлевский лидер потеряет силы внутри государства, что заставит его пойти на переговоры на условиях Украины.

Однако для этого, по его словам, нужно оружие, ужесточение санкций против России, блокировать мировые экономические связи мира с Москвой. И тогда Украине не придется деоккупировать все территории военным путем.

"Когда Путин будет готов к диалогу, безусловными международными условиями должно быть освобождение наших территорий и восстановление территориальной целостности Украины", — сказал Зеленский.

Интервью Зеленского CBS News — ключевое

Напомним, ранее в интервью американскому вещателю, Владимир Зеленский предупредил о предстоящем наступлении российских войск, которое ожидается в конце мая или начале июня. Он призвал к помощи Украине для подготовки перед враждебным наступлением, подчеркнув, что враг имеет не только преимущество в огневой мощи, но и паритет в сверхдальнобойном оружии.

Глава государства также заявил, что Кремль хочет полностью разрушить Украину, а без помощи США наше государство будет терять территории, в результате чего проиграет в войне. По его словам, Украине нужно как можно больше сверхсовременных ЗРК Patriot и получение паритета во фронтовой артиллерии.

Владимир Зеленский
владимир путин
переговоры
Украина
деоккупация Украины
Кремль
Россия

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