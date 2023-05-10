Командующий Воздушных сил написал послание оккупантам на американской ракете

Олещук подписывает американскую ракету. Фото: t.me/MykolaOleshchuk

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук встретился с боевыми пилотами на одном из оперативных аэродромов. Он написал послание оккупантам на американской ракете.

Об этом Николай Олещук рассказал в своем Telegram-канале.

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Олещук поблагодарил боевых украинских пилотов за титаническую работу. Вместе они обсудили все насущные проблемы и перспективные вопросы.

"По доброй традиции подписал оккупантам американскую противорадиолокационную ракету HARM! Мое послание частично подлежит цензуре, но, надеюсь, они его прочли полностью, может не все", — рассказал Олещук.

Он уверен, что через некоторое время эти американские ракеты смогут подписывать украинцы уже на истребителях США.

Напомним, журналисты показали обломки российской ракеты гиперзвукового комплекса "Кинжал", которую недавно сбили над Киевом. Украинским военным удалось приземлить враждебную цель по системе Patriot.

Также мы писали, что, по данным американского издания The Washington Post, Великобритания намерена поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия на 300 км. Если это произойдет, это позволит ВСУ бить вглубь оккупированных территорий, включая Крым по скоплению врага, военных складов и боеприпасов.

Добавим, за прошедшие сутки, 9 мая, российская армия уменьшилась на 690 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.