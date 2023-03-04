Командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко перевірив роботу підрозділів, які обороняють Бахмут

Віктор Хоренко

Бригадний генерал Збройних сил України та командувач Сил спеціальних операцій Віктор Хоренко перевірив роботу підпорядкованих підрозділів, які обороняють Бахмут. Вони також залучаються до бойової роботи у Донецькій і Луганській областях.

Про це повідомляють ССО ЗСУ.

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Хоренко ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань та на місці опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів ССО.

"Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмута, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня", — наголосив Хоренко.

За його словами, в нинішніх умовах надзвичайно важливу роль грає комунікація та взаємодія усіх ланок, що входять до структури ССО України. А швидке і злагоджене реагування на запити і потреби підрозділів дає найкращий результат на полі бою.

Нагадаємо, під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.

Також ми писали, що прикордонна артилерія України знищила 25 окупантів у Бахмуті. Росіян вдалося вистежити за допомогою дронів.

Додамо, українська оборона міста Бахмут зазнає все більш серйозного тиску. У місті Донецької області та на околицях тривають запеклі бої.