Прикордонники знищили у Бахмуті 25 окупантів: що відомо
Прикордонна артилерія України знищила 25 окупантів у Бахмуті. Росіян вдалося вистежити за допомогою дронів.
Про це повідомляє ДПСУ.
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"Бійці Держприкордонслужби за допомогою дронів вистежили російських штурмовиків на Бахмутському напрямку. В результаті злагоджених дій з ворожих штурмовиків було знищено", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за добу українські військові ліквідували ще 820 окупантів. До того ж ЗСУ знищили чотири танки та один літак.
Також ми писали, що розслідування New York Times показало, що катастрофічні втрати окупантів під Вугледаром свідчать про нездатність враховувати помилки армією рф. Російські військові нездатні перебудовувати тактику ведення боїв та використовувати переваги місцевості.
Додамо, українська оборона міста Бахмут зазнає все більш серйозного тиску. У місті Донецької області та на околицях тривають запеклі бої.