Командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко проверил работу подразделений, которые обороняют Бахмут

Виктор Хоренко

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины и командующий Силами специальных операций Виктор Хоренко проверил работу подчиненных подразделений, которые обороняют Бахмут. Они также привлекаются к боевой работе в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщают ССО ВСУ.

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Хоренко ознакомился с обстановкой в районах выполнения задач и на месте проработал ряд насущных вопросов обеспечения и организации работы подразделений ССО.

"Все подразделения ССО Украины, вовлеченные в оборону Бахмута, четко выполняют поставленные задачи. Наши воины непрерывно работают в чрезвычайно тяжелых условиях и делают все, чтобы количество сил противника уменьшалось каждый день", — подчеркнул Хоренко.

По его словам, в нынешних условиях чрезвычайно важную роль играет коммуникация и взаимодействие всех звеньев, которые входят в структуру ССО Украины. А быстрое и слаженное реагирование на запросы и потребности подразделений дает наилучший результат на поле боя.

Напомним, под Бахмутом против Украины воюют все возможные оккупационные подразделения — и регулярная армия, и "вагнеровцы". Но особых успехов российские войска в этом направлении не имеют.

Также мы писали, что пограничная артиллерия Украины уничтожила 25 оккупантов в Бахмуте. Россиянам удалось выследить с помощью дронов.

Добавим, украинская оборона города Бахмут испытывает все более серьезное давление. В городе Донецкой области и в окрестностях продолжаются ожесточенные бои.