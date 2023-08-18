Командование ССО показало эффектную работу снайперов на Донецком направлении
Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало видео работы снайперов. Они успешно уничтожают врага на Донецком направлении фронта.
Видео опубликовали на Facebook-странице командования ССО ВСУ.
Работа снайперов
На видео можно увидеть профессиональную работу украинских снайперов. Каждый день они уменьшают количество российской армии.
"Каждый выстрел — точно в цель!" — говорится в сообщении.
Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Захватчики теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО и прочее. Число уничтоженных за минувшие сутки солдат РФ составляет около 460 человек.
Также мы писали, что ВСУ совершают успешные наступательные действия в условиях, когда уступают армии РФ по показателям численности и обеспеченности. Сейчас происходит уникальная ситуация.
Добавим, что украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт врага. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".