Командование ССО показало эффектную работу снайперов на Донецком направлении

Прицел снайпера на противника. Фото: скриншот с видео

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало видео работы снайперов. Они успешно уничтожают врага на Донецком направлении фронта.

Видео опубликовали на Facebook-странице командования ССО ВСУ.

Читайте также:

Работа снайперов

На видео можно увидеть профессиональную работу украинских снайперов. Каждый день они уменьшают количество российской армии.

"Каждый выстрел — точно в цель!" — говорится в сообщении.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Захватчики теряют танки, бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО и прочее. Число уничтоженных за минувшие сутки солдат РФ составляет около 460 человек.

Также мы писали, что ВСУ совершают успешные наступательные действия в условиях, когда уступают армии РФ по показателям численности и обеспеченности. Сейчас происходит уникальная ситуация.

Добавим, что украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт врага. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".