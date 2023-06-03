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Контрнаступление ВСУ идет по плану, несмотря на ракетные атаки оккупантов, — Минобороны

3 июня 2023 22:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Контрнаступление ВСУ идет по плану, несмотря на ракетные атаки оккупантов, — Минобороны
Украинский военный на фронте. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что планы ВСУ относительно контрнаступления против российских оккупантов остаются в силе, несмотря на многочисленные атаки ракетами и беспилотниками.

Об этом Владимир Гаврилов сказал для Reuters.

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"Их главная цель — остановить наше контрнаступление и нанести удар по центрам принятия решений", — подчеркнул Гаврилов.

Гаврилов назвал массированное использование Россией баллистических ракет в мае "последним стратегическим средством" и отметил, что системы противовоздушной обороны Украины были "более чем на 90 процентов эффективны" против этих атак.

По его словам, для РФ было неожиданностью обнаружить, что эффективность баллистических ракет была почти нулевой.

Гаврилов подчеркнул, что российские ракетные обстрелы не повлияли на время начала долгожданного контрнаступления.

"Ничто не может остановить наши усилия, наше желание и нашу уверенность в том, что мы победим в этой войне. Украина начнет контрнаступление, имея намерение освободить наши территории в этом году", — подчеркнул заместитель министра обороны.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина уже готова начать долгожданное контрнаступление. Власти верят, что это изменит динамику войны.

Также мы писали, что в Британии положительно настроены по поводу предстоящего контрнаступления украинских войск. Там утверждают, что Украина сможет успешно вернуть Крым.

Добавим, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в скором времени наступит то время, когда Украина перейдет к активным наступательным действиям.

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