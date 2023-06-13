Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала о новых успехах на фронте

Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала о новых успехах защитников
Контрнаступление в Украине началось. Силы обороны удачно атакуют врага и продвигаются на фронте.
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
На каких направлениях продвинулись ВСУ
За последние сутки ВСУ продвинулись на:
- Бахмутском направлении — в районе Берховского водохранилища на 250 м;
- Торецком направлении — на 200 м;
- Бердянском направлении — от 0,5 до 1 км, площадь территории, взятой под контроль, составила до 3 кв. км.
"Враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции. Активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь. Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками. и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе", — добавляет Маляр.
По ее словам, сейчас продолжаются бои в районе Малой Токмачки, Новоданиловке, вблизи Макаровки на Ореховском направлении, Марьинки, Ягодного вблизи Бахмута, а также Веселого на Лиманском направлении.
Напомним, ранее мы писали, что в воскресенье, 11 июня, украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область).
К тому же 12 июня ВСУ удалось освободить Сторожево Донецкой области. Над поселком развевается украинский флаг.
Также, украинская армия освободила Макаровку в Донецкой области. Часть русских войск попала в плен украинских морских пехотинцев.