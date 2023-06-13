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Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала о новых успехах защитников

13 июня 2023 13:58
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Контрнаступление ВСУ: Маляр рассказала о новых успехах на фронте
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Анна Маляр\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Контрнаступление в Украине началось. Силы обороны удачно атакуют врага и продвигаются на фронте.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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На каких направлениях продвинулись ВСУ

За последние сутки ВСУ продвинулись на:

  • Бахмутском направлении — в районе Берховского водохранилища на 250 м;
  • Торецком направлении — на 200 м;
  • Бердянском направлении — от 0,5 до 1 км, площадь территории, взятой под контроль, составила до 3 кв. км.

"Враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции. Активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь. Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками. и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе", — добавляет Маляр.

По ее словам, сейчас продолжаются бои в районе Малой Токмачки, Новоданиловке, вблизи Макаровки на Ореховском направлении, Марьинки, Ягодного вблизи Бахмута, а также Веселого на Лиманском направлении.

Напомним, ранее мы писали, что в воскресенье, 11 июня, украинские бойцы освободили населенный пункт Благодатное (Бахмутский район, Донецкая область).

К тому же 12 июня ВСУ удалось освободить Сторожево Донецкой области. Над поселком развевается украинский флаг.

Также, украинская армия освободила Макаровку в Донецкой области. Часть русских войск попала в плен украинских морских пехотинцев.

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