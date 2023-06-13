ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Донеччині

Українські морпіхи у звільненому селі Макарівка. Фото: скріншот

Українська армія звільнила чергове село, Макарівку, у Донецькій області. Частина російських військ потрапила у полон українських морських піхотинців.

Про це повідомила 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського

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Українські захисники продовжують звільняти села на заході Донецької області.

Стало відомо про звільнення від російської окупації села Макарівка Волноваського району Донецької області.

У звільненні Макарівки взяли активну участь підрозділи морської піхоти.

Деталі операції

В результаті успішного наступу Сил оборони України частина російських окупантів була знищена, частина — взята в полон.

Декому із російських військових вдалося утекти.

Зараз у Макарівці тривають стабілізаційні заходи.

Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині.

12 червня запорізькі тероборонці оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району, на кордоні з Донецькою областю, від російських військ. Українці визволили село ще 4 червня, після чого окупанти безуспішно намагалися повернути свої позиції.