Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Корабль в Новороссийске пытаются спасти, но он идет ко дну arrow

Корабль в Новороссийске пытаются спасти, но он идет ко дну

4 августа 2023 12:32
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Корабль в Новороссийске пытаются спасти, но он идет ко дну
Поврежден корабль в Новороссийске. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

4 августа в Новороссийске раздалась серия взрывов.   Утром в порту города обнаружили, что один из кораблей идет ко дну. Судно пытаются притащить к берегу.

Соответствующие кадры появились в соцсетях.

Читайте также:

Что известно о повреждении корабля в Новороссийске

В результате атаки дронов на Новороссийский порт в ночь на 4 августа повредили десантный корабль "Оленегорский горняк".

"Это действительно корабль Северного Флота, а не ЧФ, заведенный к Черному морю с целью усиления штурмовой группировки и десантирования рашистов возле Одессы", — отметил журналист Андрей Цаплиенко.

null
Скриншот сообщения Андрея Цаплиенко

В настоящее время корабль буксируют на берег для ремонта. Однако неизвестно, доплывет ли судно.

"Он тонет, пока его тянут", — прокомментировали россияне, снимавшие процесс буксировки.

Напомним, ранее мы писали, что в порту Новороссийска один из кораблей "отдыхает" после ночной атаки.

В то же время в РФ истерически скулят из-за подбитого корабля.

Также Наталья Гуменюк рассказала о подробностях атаки на российский корабль.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

None

Скандальные укрытия в столице: почему вместо Кличко этим занимается народный депутат

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз