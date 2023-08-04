Корабль в Новороссийске пытаются спасти, но он идет ко дну

Поврежден корабль в Новороссийске. Фото: скриншот с видео

4 августа в Новороссийске раздалась серия взрывов. Утром в порту города обнаружили, что один из кораблей идет ко дну. Судно пытаются притащить к берегу.

Соответствующие кадры появились в соцсетях.

Читайте также:

Что известно о повреждении корабля в Новороссийске

В результате атаки дронов на Новороссийский порт в ночь на 4 августа повредили десантный корабль "Оленегорский горняк".

"Это действительно корабль Северного Флота, а не ЧФ, заведенный к Черному морю с целью усиления штурмовой группировки и десантирования рашистов возле Одессы", — отметил журналист Андрей Цаплиенко.

Скриншот сообщения Андрея Цаплиенко

В настоящее время корабль буксируют на берег для ремонта. Однако неизвестно, доплывет ли судно.

"Он тонет, пока его тянут", — прокомментировали россияне, снимавшие процесс буксировки.

Напомним, ранее мы писали, что в порту Новороссийска один из кораблей "отдыхает" после ночной атаки.

В то же время в РФ истерически скулят из-за подбитого корабля.

Также Наталья Гуменюк рассказала о подробностях атаки на российский корабль.