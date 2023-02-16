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Стало известно, почему участились встречи в формате "Рамштайн"

16 февраля 2023 10:35
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Эксперт увидел, почему страны Запада начали чаще устраивать встречи в формате "Рамштайн"
Запад стал меньше обращать внимания на российские "красные линии"
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Частые в последнее время встречи западных партнеров в формате "Рамштайн" обусловлены рядом причин. Среди которых — изменение отношения Запада к так называемым "красным линиям", которыми мир периодически пугает россия.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Запад увидел возможности эффективного применения предоставленного им оружия ВСУ. Кроме того, произошло изменение самого характера поставляемого оружия", сказал Снегирев.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

По его словам, если раньше наши иностранные партнеры прислушивались к так называемым "красным линиям", которые пытается навязать россия, то сейчас они четко дали понять российскому диктатору владимиру путину, что на эти политические российские сентенции уже никто обращать внимание не будет.

Что произошло во время последнего "Рамштайна"

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, в Брюсселе 14 февраля во время встречи министров обороны западных стран в формате "Рамштайн" были подтверждены поставки украинскими партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных.

Во время брифинга Остин и Милли заявили, что США не имеют информации, попытается ли россия в масштабной атаке применить свои воздушные силы и готовит ли она.

Кроме того, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление. Это произойдет весной этого года.

Фото: REUTERS/Johanna Geron

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