Будет лучше бить врага: стало известно, что готова передать Украине Великобритания

Украина может получить существенное преимущество над врагом

Великобритания может передать для нужд Вооруженных сил Украины крылатые ракеты воздушного базирования. По своим боевым характеристикам, в частности, по дальности поражения целей, они значительно превышают возможности широко разрекламированных американских ATACAMS.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Если сейчас в британских СМИ раздаются заявления о возможности передачи нам крылатых ракет воздушного базирования с дальностью поражения до 500 километров, то это даже лучше ATACAMS", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

Он объяснил, что тактико-технические характеристики британских ракет вдвое превышают "американцев" как по силе боевой части, так и, соответственно, за дальностью поражения.

О чем договорились в "Рамштайне"

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, в Брюсселе 14 февраля во время встречи министров обороны западных стран в формате "Рамштайн" были подтверждены поставки украинскими партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных.

Во время брифинга Остин и Милли заявили, что у США нет информации, попытается ли россия в масштабной атаке применить свои воздушные силы и готовится ли она.

Кроме того, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление.

Это произойдет весной этого года.

Фото: Wikimedia commons