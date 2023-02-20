Будет лучше бить врага: стало известно, что готова передать Украине Великобритания

Лучше ATACAMS: что может передать Украине Великобритания
Великобритания может передать для нужд Вооруженных сил Украины крылатые ракеты воздушного базирования. По своим боевым характеристикам, в частности, по дальности поражения целей, они значительно превышают возможности широко разрекламированных американских ATACAMS.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"Если сейчас в британских СМИ раздаются заявления о возможности передачи нам крылатых ракет воздушного базирования с дальностью поражения до 500 километров, то это даже лучше ATACAMS", — сказал Снегирев.
Он объяснил, что тактико-технические характеристики британских ракет вдвое превышают "американцев" как по силе боевой части, так и, соответственно, за дальностью поражения.
О чем договорились в "Рамштайне"
По словам Президента Украины Владимира Зеленского, в Брюсселе 14 февраля во время встречи министров обороны западных стран в формате "Рамштайн" были подтверждены поставки украинскими партнерами больше ПВО, больше танков, больше артиллерии и снарядов, больше обучения наших военных.
Во время брифинга Остин и Милли заявили, что у США нет информации, попытается ли россия в масштабной атаке применить свои воздушные силы и готовится ли она.
Кроме того, на заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин заверил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление.
Это произойдет весной этого года.
Фото: Wikimedia commons