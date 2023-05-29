Крымский мост обходят: Гуменюк рассказала, как коллаборанты бегут из Херсона

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк. Фото: google.com

Российские оккупанты во главе с оккупационной "властью" начали бежать из временно оккупированной Херсонской области. Однако захватчики не доверяют безопасности Крымского моста и уезжают в объезд.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Как рассказала Наталья Гуменюк, оккупанты ищут разные способы, чтобы убежать на фоне слухов о предстоящем контрнаступлении ВСУ.

"Постепенно они пытаются оттуда ретироваться под разными предлогами, используя и семейные особенности, внутрисемейные причины, сопровождая близких, сопровождая детей. Пытаются уезжать и вывозить документы", — рассказывает спикер.

Однако захватчики пытаются убегать незаметно и как можно быстрее найти для себя "безопасное место", тщательно скрывая это от украинской стороны.

"По их мнению, несколько незаметно просачиваться туда за поребрик они пытаются. Со всем тем, мы все равно наблюдаем и активность на Крымском мосту, и активность на маршрутах, предусматривающих материковое движение. Это свидетельствует о том, что не все доверяют безопасности Крымского моста и пытаются ехать в объезд", — добавила Гуменюк.

Напомним, недавно в Генштабе рассказали, что оккупанты бегут из Скадовска и вывозят всю свою документацию.

Кроме того, оккупационные элиты уже вывезли семьи из Крыма и других захваченных территорий и готовятся бежать сами. Но население успокаивают, мол, все идет по плану.

Центр национального сопротивления также сообщал, что оккупационные администрации Запорожья подготовили планы эвакуации. Руководители желают уничтожить документы.