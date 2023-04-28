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Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ не следует считать финальным сражением

28 апреля 2023 21:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ не следует считать финальным сражением
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не воспринимать контрнаступление ВСУ как решающее сражение. По его словам, финальная борьба — та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий.

Об этом Кулеба сказал на совместном брифинге с главами МИД стран Северной Европы, передает "Интерфакс".

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Контрнаступление не нужно считать решающим сражением

"Контрнаступление не следует считать решающим сражением. Решающая битва — та, которая приведет к полному освобождению украинских территорий. Этот вывод можно будет сделать в конце, а не в начале битвы...", — подчеркнул Кулеба.

Министр иностранных дел отметил, что люди, которые считают украинское контрнаступление решающей битвой, искажают картину усилий страны.

"Если понадобится одно контрнаступление — будет одно, если нужно два или больше — будет так. Это не тот конфликт, который можно будет заморозить", — добавил Кулеба.

Напомним, в глобальном смысле Украина готова к анонсированному ранее контрнаступлению. Ожидается необходимые погодные условия и решения командования.

Также мы писали, что в Минобороны сделали заявление о контрнаступлении Сил обороны. Там подчеркнули, что не стоит сводить контрнаступление к конкретной наступательной операции, ведь оно охватывает целый комплекс уже начавшихся мер.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Генеральный штаб ВСУ будет самостоятельно принимать решение об украинском контрнаступлении. Его примут в последний момент.

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