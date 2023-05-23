Легіон "Свобода Росії" ліквідували мотострілецьку роту РФ та декілька одиниць бронетехніки

Легіон "Свобода Росії". Фото: легіон "Свобода Росії"

Сьогодні, 24 травня, легіон "Свобода Росії" повідомив, що "демілітаризував" мотострілецьку роту ЗС РФ. Також військові зазначили, що ліквідували ще декілька одиниць бронетехніки.

Про це інформує легіон "Свобода Росії".

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Легіон "Свобода Росії"

"Ми ще не підбили підсумки дня разом із РДК, але можемо сказати, що сьогодні легіонери навели галасу серед Путінської орди: ми "демілітаризували" мотострілецьку роту ЗС РФ, знищили кілька одиниць їхньої бронетехніки", — йдеться в заяві легіону.

Також вони додали, що вони найближчим часом опублікують відео-підтвердження їхніх дій.

"На відміну від "героїчної" армії, намальованої для звітів плешивої молі в Кремлі, війська Путіна за цю добу успіхами не відзначилися. Натомість виявили видатні успіхи у бігу на довгі дистанції. Але поки вони боягузливо бігають кущами, ми рухаємося далі до нашої мети: до повного звільнення Росії", — написали військові з легіону "Свобода Росії".

Нагадаємо, що у Бєлгородській області продовжується звільнення регіону від путінського режиму. Населення регіону панічно втікає, бо акція добровольців розвіяла міф про непереможність і захищеність Росії.

Події у Бєлгородській області є інформаційною та військовою операція громадян Росії проти громадян Росії. Рух спротиву перейшов до фази активних дій, а відтак процеси, що відбуваються на території РФ, не задовольняють певну частину її населення. Вона готова виступити проти існуючого режиму навіть у такий радикальний спосіб, як взяти в руки зброю.

Збройні формування "Російський добровольчий корпус" та легіон "Свобода Росії" повідомили про звільнення Козинки Бєлгородської області. Ці групи стверджують, що підтримують Україну та закликають мешканців прилеглих до кордону російських регіонів залишитися у безпеці у своїх будинках, уникаючи будь-яких конфліктних ситуацій.