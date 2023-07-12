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Норвегія передасть Україні пакет підтримки NASAMS

12 липня 2023 19:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Норвегія передасть Україні пакет підтримки NASAMS
Пуск ракети AIM-120 з NASAMS. Фото: Aldrimer.no
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Україна отримає від Норвегії пакет підтримки NASAMS. Країна передасть додаткові центри управління вогнем, пускові установки та запчастини.

Про це повідомляє міністерство оборони Норвегії.

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"Уряд вирішив передати Україні пакет підтримки NASAMS, який включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки і запасні частини", — йдеться у повідомленні.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам розповів, що це забезпечить витривалість, резервування та гнучкість, а також збільшить ефект вже переданої Україні протиповітряної оборони.

Раніше Норвегія разом із США вже передала Україні два вогневі взводи зенітно-ракетного комплексу NASAMS.

"Протиповітряна оборона є високопріоритетною потребою для української сторони. Україна потребує захисту від російських повітряних і ракетних атак. Хороші оперативні результати NASAMS означають, що протиповітряна оборона загалом і NASAMS зокрема є дуже бажаними для української сторони", — заявив Грам.

Нагадаємо, уряд Великої Британії анонсував новий пакет військової допомоги на суму близько 65 мільйонів доларів. Зокрема, до нього увійдуть боєприпаси та бойові машини.

Також ми писали, що Володимир Зеленський і Олаф Шольц домовилися про постачання Німеччиною до України додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Також глава держави подякував Німеччині за готовність до довгострокової підтримки України. 

Додамо, у Німеччині виступили проти передачі Україні дальнобійних ракет Taurus. Це також підтвердив міністр оборони Борис Пісторіус під час саміту НАТО. 

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