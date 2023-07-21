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Leopard 1A5 и не только: Германия объявила новый пакет помощи для Украины

21 июля 2023 12:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Leopard 1A5 и не только: Германия объявила новый пакет помощи для Украины
Танки Leopard 1А5. Фото: mil.in.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Бойцы ВСУ получат еще несколько танков Leopard 1А5.

Об этом сообщает министерство обороны Германии.

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В новый пакет помощи от Германии вошли:

  • 10 танков Leopard 1А5;
  • 20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;
  • 1035 155-мм артснарядов и 2064 дымовых боеприпасов;
  • мостовая система и 12 прицепов;
  • 10 радаров SurveilSPIRE;
  • 16 грузовиков Zetros;
  • 100 000 аптечек.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на решение Минобороны Германии.

"Благодарны нашим немецким союзникам за новый пакет помощи", — отметил он.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, западные партнеры Украины продолжают снабжать ВСУ оружием для победы над врагом. Так, американские истребители F-16 могут попасть в украинский авиафлот еще до конца 2023 года.

Также мы писали, что в США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины в размере 1,3 миллиарда долларов. Соединенные Штаты продолжают помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Добавим, Болгария планирует передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. Взамен болгары попросят в качестве компенсации более новые образцы у США.

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