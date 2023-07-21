Leopard 1A5 и не только: Германия объявила новый пакет помощи для Украины
Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Бойцы ВСУ получат еще несколько танков Leopard 1А5.
Об этом сообщает министерство обороны Германии.
Военная помощь для Украины
В новый пакет помощи от Германии вошли:
- 10 танков Leopard 1А5;
- 20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;
- 1035 155-мм артснарядов и 2064 дымовых боеприпасов;
- мостовая система и 12 прицепов;
- 10 радаров SurveilSPIRE;
- 16 грузовиков Zetros;
- 100 000 аптечек.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на решение Минобороны Германии.
"Благодарны нашим немецким союзникам за новый пакет помощи", — отметил он.
Напомним, западные партнеры Украины продолжают снабжать ВСУ оружием для победы над врагом. Так, американские истребители F-16 могут попасть в украинский авиафлот еще до конца 2023 года.
Также мы писали, что в США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины в размере 1,3 миллиарда долларов. Соединенные Штаты продолжают помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами.
Добавим, Болгария планирует передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. Взамен болгары попросят в качестве компенсации более новые образцы у США.