Leopard 1A5 и не только: Германия объявила новый пакет помощи для Украины

Танки Leopard 1А5. Фото: mil.in.ua

Германия объявила о выделении нового пакета военной помощи для Украины. Бойцы ВСУ получат еще несколько танков Leopard 1А5.

Об этом сообщает министерство обороны Германии.

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В новый пакет помощи от Германии вошли:

10 танков Leopard 1А5;

20 пулеметов MG3 для танков и бронетехники;

1035 155-мм артснарядов и 2064 дымовых боеприпасов;

мостовая система и 12 прицепов;

10 радаров SurveilSPIRE;

16 грузовиков Zetros;

100 000 аптечек.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на решение Минобороны Германии.

"Благодарны нашим немецким союзникам за новый пакет помощи", — отметил он.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, западные партнеры Украины продолжают снабжать ВСУ оружием для победы над врагом. Так, американские истребители F-16 могут попасть в украинский авиафлот еще до конца 2023 года.

Также мы писали, что в США в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи для Украины в размере 1,3 миллиарда долларов. Соединенные Штаты продолжают помогать Украине в борьбе с российскими оккупантами.

Добавим, Болгария планирует передать на нужды Вооруженных сил Украины около 100 единиц бронетехники. Взамен болгары попросят в качестве компенсации более новые образцы у США.