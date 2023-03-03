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"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

3 березня 2023 18:00
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст
Реакція пропагандистів на ДРГ у Брянську
"Кордон на замку" виявився міфом, і росіянам тепер доведеться з цим жити
63412432967f1-yuliya-tenen-ova-1.jpg - Юлія Тєнєньова
Юлія Тєнєньова
Журналіст

Російські пропагандисти не втомлюються обговорювати події на Брянщині, ризикуючи у процесі розслідування вийти на самих себе. Новини.LIVE зробили добірку найфеєричніших заяв кремлівської пропаганди за 2 та 3 березня.

Терористи шукають "терористів"

Дуже очікувану реакцію на "теракт" у Брянській області видав дмитро медведєв. У своєму телеграм-каналі він розповів, як це погано — нападати на цивільних осіб, сором'язливо промовчавши, що росія займається цим в Україні вже дев'ятий рік.

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"Це просто нацистські виродки, терористичні покидки, які здійснюют напади на цивільних осіб, розмахуючи смердючою жовто-блакитною ганчіркою. Нехай їх тепер виправдовують у Лондоні, Парижі, Берліні та Вашингтоні. Це ваші годованці, панове Сунак, Макрон, Шольй і Байден!" - Написав медведєв.

Медведев

Однак реакції вищезгаданих "панів" на гнівне звернення медведєва поки що не було — і навряд чи буде. До алкоблогерства заступника голови російського Радбезу на Заході давно вже звикли і всерйоз не сприймають: ну, хвора людина, що з неї візьмеш...

"Ми будемо скаржитися!"

Також навряд чи Захід поставиться з увагою до обіцянок марії захарової скаржитися на всіх кутках на злих "українських диверсантів".

"МЗС доноситиме цю інформацію на всіх міжнародних майданчиках як ще один доказ злочинності київського режиму і приділятиме цьому підвищену увагу. Тому що західні режими, які себе давно вже дискредитували, роблять все для того, щоб проігнорувати повністю всі факти злочинів, яких, на жаль, стає дедалі більше з боку режиму Зеленського", — заявила захарова в ефірі російського телеканалу РБК.

Захарова

І тут, звісно, офіційна представниця російського МЗС дуже ризикує. Адже у відповідь на міжнародних майданчиках можуть і запитати, чи не є, на її думку, злочином недавній ракетний удар по багатоповерховому будинку в Запоріжжі та інші удари, які росія завдає по мирному населенню України. З іншого боку, МЗС рф не звикати: людям, які цілком серйозно говорять про бойових комарів, сором очі не виїсть.

Діряві кордони

Ще одним неприємним відкриттям для роспропаганди стало те, що кордони росії не лише "ніде не закінчуються", як стверджував володимир путін, а й ніким не охороняються.

Телеканал "Царьград", спонсорований "православним олігархом" Костянтином Малофеєвим, називає те, що сталося в Брянській області, "ляпасом росії" і запитує: як же так вийшло, що через російський кордон може гуляти туди-сюди хто завгодно?

"Головні питання цього дня — чому українські військові змогли проникнути через кордон і як вийшло, що прикордонні населені пункти не мали захисту? Питання ці більш ніж серйозні, і ми сподіваємося, що відповіді на них супроводжуватимуться жорсткими кадровими рішеннями", — йдеться у матеріалі, опублікованому на сайті "Царгорода".

Це питання цікавить, зокрема, і пропагандистський телеграм-канал GREY ZONE:

GREY ZONE

Нагадаємо, ввечері 2 березня правозахисна організація Gulagu.net опублікувала інсайд від джерела у ФСБ, в якому можна знайти відповіді на багато питань пропагандистів — наприклад, хто і чому розчистив коридор для так званої "ДРГ", а також із кого ця "ДРГ" повинна була складатися згідно з початковим планом російських спецслужб.

"Треба починати війну!"

Дуже популярні також заклики "нанести удар відплати", розпочати війну (а раніше вони чим займалися?) або хоча б переформатувати незрозуміле "СВО" в не менш незрозуміле "КТО", тобто контртерористичну операцію.

"Наш президент свого часу пообіцяв "мочити терористів у сортирі", і він свою обіцянку виконав. Учора, коментуючи події на Брянщині, він сказав, що укротерористів ми "обов'язково дотиснемо". А отже, настав час офіційно назвати укротерористів терористами і натиснути кнопку зворотного відліку", — погрожує у своїй статті на РІА Новости політолог-пропагандист кирило стрельников.

Також вимагає крові пропагандист антон красовський, який ще недавно волав від жаху в усвідомленні того неприємного факту, що український безпілотник літає просто над його дачею в Коломні.

Антон Красовський

Запровадити військовий стан у зв'язку з проникненням на Брянщину "шайтанів"  закликав і рамзан кадиров, який заодно висунув вимогу розправитися з родичами "диверсантів", якщо вони проживають на території рф.

"Вважаю, що варто було б запровадити в деяких регіонах військовий стан з максимальним рівнем реагування замість нині встановленого середнього. Так, це може бути незручним для місцевих жителів, натомість вони будуть у безпеці", — написав кадиров у своєму телеграм-каналі, скромно додавши, що висловлює свою особисту думку, а "командуванню, звісно, видніше".

Країна порад

Аналогічні поради космічного масштабу та космічної ж дурості почала роздавати окупантам і ольга скабеєва.

Скабєєва

Провівши сама з собою мозковий штурм, вона дійшла висновку: щоб знизити проникність російського кордону, потрібно лише дрібниця — просто окупувати заново Чернігівську область.

А ось соловйов цього разу стратегічних порад кремлю майже не давав, натомість раптово обрушився на канцлера Олафа Шольца, якого звинуватив трохи не в особистій участі у брянських подіях.

Соловйов

"Що ти, мерзотнику, сказав про окупацію? Коли сьогодні підтримувані тобою неонацисти українці, і неважливо, з якої країни вони туди приїхали, вбили двох і поранили одинадцятирічну дитину — це щоб ти, мерзенна нацистська наволоч, розповідав, що це і є вільна Україна? Знайди мені хоч одну фразу у президента путіна про знищення українського народу, про окупацію України!" — заочно "наїхав" на Шольца Соловйов.

Втім, зрозуміло, що соловйов горлає даремно: особисто Шольц йому, звісно, цитат із путіна на тарілочці не піднесе, проте прокурори в Гаазі матеріалами справи російського пропагандиста забезпечать. І вивчати їх соловйова змусять, бажає він цього чи ні: як каже його улюблений володимир володимирович: "Нравіцца, нє нравіцца...".

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