Реакция пропагандистов на ДРГ в Брянске

"Граница на замке" оказалась мифом, и россиянам теперь придется с этим жить

Российские пропагандисты не устают обсуждать события на Брянщине, рискуя в процессе расследования выйти на самих себя. Новини.LIVE сделали подборку самых феерических заявлений кремлевской пропаганды за 2 и 3 марта.

Террористы ищут "террористов"

Весьма ожидаемую реакцию на "теракт" в Брянской области выдал дмитрий медведев. В своем телеграм-канале он рассказал, как это плохо — нападать на гражданских лиц, стыдливо умолчав, что россия занимается этим в Украине уже девятый год.

"Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне. Это ваши выкормыши, г-да Сунак, Макрон, Шольц и Байден!" — написал медведев.

Однако реакции вышеназванных "г-д" на гневное воззвание медведева пока не воспоследовало – и вряд ли воспоследует. К алкоблогерству замглавы российского Совбеза на Западе давно уже привыкли и всерьез не воспринимают: ну, болен человек, что с него возьмешь...

"Мы будем жаловаться!"

Также вряд ли Запад отнесется с вниманием к обещаниям марии захаровой жаловаться на всех углах на злых "украинских диверсантов".

"МИД будет доносить эту информацию на всех международных площадках как еще одно доказательство преступности киевского режима и уделять этому повышенное внимание. Потому что западные режимы, которые себя давно уже дискредитировали, делают все для того, чтобы проигнорировать полностью все факты преступлений, которых, к сожалению, становится все больше и больше со стороны режима Зеленского", — заявила захарова в эфире российского телеканала РБК.

И тут, конечно, официальный представитель российского МИД сильно рискует. Ведь в ответ на международных площадках могут и спросить, не является ли, по ее мнению, преступлением недавний ракетный удар по многоэтажному дому в Запорожье и другие удары, которые россия наносит по мирному населению Украины. С другой стороны, МИД рф не привыкать: людям, которые на полном серьезе вещают о боевых комарах, стыд глаза не выест.

Дырявые границы

Еще одним неприятным открытием для роспропаганды стало то, что границы россии не только "нигде не заканчиваются", как утверждал владимир путин, но и никем не охраняются.

Телеканал "Царьград", спонсируемый "православным олигархом" константином малофеевым, называет случившееся в Брянской области "пощечиной россии" и задается вопросом: как же так вышло, что через российскую границу может гулять туда-сюда кто попало?

"Главные вопросы этого дня — почему украинские военные смогли проникнуть через границу и как получилось, что приграничные населенные пункты не имели защиты? Вопросы эти более чем серьезные, и мы надеемся, что ответы на них будут сопровождаться жесткими кадровыми решениями", — говорится в материале, опубликованном на сайте "Царьграда".

Этот же вопрос интересует, в частности, и пропагандистский телеграм-канал GREY ZONE:

Напомним, вечером 2 марта правозащитная организация Gulagu.net опубликовала инсайд от источника в ФСБ, в котором можно найти ответы на многие вопросы пропагандистов – например, кто и почему расчистил коридор для так называемой "ДРГ", а также и из кого эта "ДРГ" должна была состоять согласно первоначальному плану российских спецслужб.

"Надо начинать войну!"

Популярны также призывы "нанести удар возмездия", начать войну (а раньше-то они чем занимались?) или хотя бы переформатировать непонятное "СВО" в не менее непонятное "КТО", то есть контртеррористическую операцию.

"Наш президент в свое время пообещал "мочить террористов в сортире", и он свое обещание выполнил. Вчера, комментируя события на Брянщине, он сказал, что укротеррористов мы "обязательно дожмем". А значит, пришло время официально назвать укротеррористов террористами и нажать таймер обратного отсчета", — угрожает в своей статьей на РИА Новости политолог-пропагандист кирилл стрельников.

Также требует крови пропагандист антон красовский, еще недавно оравший от ужаса в осознании того неприятного факта, что украинский беспилотник летает прямо над его дачей в Коломне.

Ввести военное положение в связи с проникновением на Брянщину "шайтанов" призвал и рамзан кадыров, заодно потребовавший расправиться с родственниками "диверсантов", если таковые проживают на территории рф.

"Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности", — написал кадыров в своем телеграм-канале, скромно добавив, что выражает свое личное мнение, а "командованию, конечно, виднее".

Страна советов

Аналогичные советы космического масштаба и космической же глупости начала раздавать оккупантам и ольга скабеева.

Проведя внутри себя мозговой штурм, она пришла к выводу: чтобы понизить проницаемость российской границы, нужен всего лишь маленький пустячок — просто оккупировать заново Черниговскую область.

А вот соловьев на этот раз стратегических советов кремлю почти не давал, зато внезапно обрушился на канцлера Олафа Шольца, которого обвинил едва ли не в личном участии в брянских событиях.

"Что ты, подонок, сказал насчет оккупации? Когда сегодня поддерживаемые того неонацисты украинские, и неважно, из какой страны они туда приехали убили двоих и ранили одиннадцатилетнего ребенка — это чтобы ты, мерзкая нацистская сволочь, рассказывал, что это и есть свободная Украина? Найди мне хоть одну фразу у президента путина об уничтожении украинского народа, об оккупации Украины!" — заочно "наехал" на Шольца соловьев.

Впрочем, понятно, что соловьев разоряется зря: лично Шольц ему, конечно, цитат из путина на блюдечке не преподнесет, но зато прокуроры в Гааге материалами дела российского пропагандиста обеспечат. И изучать их соловьеву придется, хочет он того или нет: как говорит его любимый владимир владимирович: "Нравится, не нравится...".