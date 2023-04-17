Лубинец прокомментировал видео казни украинских воинов и объяснил логику появления этих записей

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: "Укринформ"/Евгений Котенко

Российские оккупанты обнародуют видео с пыткой и казнью украинских пленных, чтобы запугать украинцев и мотивировать своих граждан, в частности, мобилизованных. Таких видеоза время войны было обнаружено несколько десятков.

Об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил в интервью "Украинской правде".

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Видео казни украинских военных

По словам Лубинца, за время войны было обнаружено несколько десятков обнародованных видеозаписей с казнями и пытками украинских военнослужащих.

"Это отрезание головы, отрезание половых органов, отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг на руках", — подчеркнул омбудсмен.

Некоторых участвовавших в пытках и казнях россиян уже верифицировали. Известно, что один из них получил свое наказание, погибнув на войне.

Зачем россияне обнародуют такие видео

Дмитрий Лубинец назвал несколько факторов, которыми руководствуются российские оккупанты, публикуя такие видеозаписи.

Во-первых, подобные видео необходимы для внутреннего потребителя, чтобы поддерживать градус антиукраинской истерии.

Кроме того, это определенная мотивация для самих российских военных — не сдавайтесь в плен к украинцам, потому что вас будут убивать так же, как это делаем мы.

Также оккупанты пытаются из-за таких действий "связать кровью" мобилизованных резервистов.

Видео и контрнаступление

Что касается того, почему два последних видео казни появились именно сейчас, хотя были сняты значительно раньше, Лубинец высказал предположение, что это связано с предстоящим контрнаступлением ВСУ.

Таким образом, подчеркнул омбудсмен, россияне пытаются запугать украинских военных — будете наступать на нас, попадете в плен, будем отрезать вам головы, как на этих видео.

Реакция Офиса омбудсмена

Дмитрий Лубинец отметил, что обращался к зарубежным коллегам с этой информацией.

"Реакция была эмоциональная", — отметил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Он добавил, что такое обращение является единственным инструментом, которым может оперировать Офис омбудсмена в этой ситуации.

Напомним, в сети недавно появилось видео, как российский военный отрезает голову пленному военному ВСУ.

После того, как в сети появилось еще одно видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.

Также ранее появилось видео, как после фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.