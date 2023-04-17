Лубинец отреагировал на признание "вагнеровца" в убийстве детей: прокуратура начала расследование

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человек Дмитрий Лубинец отреагировал на признание "вагнеровца" в убийстве детей в Бахмуте и Соледаре. Он подчеркнул, что слова россиянина должны быть зафиксированы и проверены, а рассказывающие их — идентифицированы. Офис Генпрокурора уже приступил к расследованию.



Об этом сообщил Лубинец и офис Генпрокурора.

Реакция Лубинца на убийство украинских детей

"Несомненно, что в случае подтверждения умышленного убийства российскими военными украинских детей нужно принять все необходимые меры реагирования. За военные преступления на территории нашей страны, виновные должны быть справедливо наказаны", — подчеркнул Лубинец.

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Прокуратура начала расследование

В офисе Генпрокурора сообщили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка.

"Также информируем, что Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в ряде производств по фактам действий представителей так называемых частных военных компаний, участвующих в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности и Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.

В настоящее время проверяются участники российских ЧВК на причастность к ведению войны против Украины, посягательство на территориальную целостность и совершение военных преступлений на оккупированной территории Украины.

В ходе расследований было сообщено о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины.

"Отдельным участникам — по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК Украины)", — добавили в офисе Генпрокурора.

Напомним, бывший заключенный Алексей Савичев, воевавший в ЧВК "Вагнер", рассказал о расстреле мирных жителей в Бахмуте в феврале 2023 года. Зафиксированные на видео показания экс-"вагнеровца" опубликовал российский правозащитный ресурс. Как утверждает наемник, примерно 10 расстрелянных были подростками от 15-17 лет.

Также мы писали, что в январе 2023 наемники ЧВК "Вагнер" расстреляли в Бахмуте по меньшей мере 60 украинских военнопленных и российских дезертиров.

Добавим, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на убийства украинских детей "вагнеровцами". Он подчеркнул, что это проливает свет на преступления русской армии в Украине.