Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Лубинец отреагировал на признание "вагнеровца" в убийстве детей: прокуратура начала расследование arrow

Лубинец отреагировал на признание "вагнеровца" в убийстве детей: прокуратура начала расследование

17 апреля 2023 20:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Лубинец отреагировал на признание "вагнеровца" в убийстве детей: прокуратура начала расследование
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человек Дмитрий Лубинец отреагировал на признание "вагнеровца" в убийстве детей в Бахмуте и Соледаре. Он подчеркнул, что слова россиянина должны быть зафиксированы и проверены, а рассказывающие их — идентифицированы. Офис Генпрокурора уже приступил к расследованию.

Об этом сообщил Лубинец и офис Генпрокурора.

Реакция Лубинца на убийство украинских детей

"Несомненно, что в случае подтверждения умышленного убийства российскими военными украинских детей нужно принять все необходимые меры реагирования. За военные преступления на территории нашей страны, виновные должны быть справедливо наказаны", — подчеркнул Лубинец.

Читайте также:

Прокуратура начала расследование

В офисе Генпрокурора сообщили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка.

"Также информируем, что Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в ряде производств по фактам действий представителей так называемых частных военных компаний, участвующих в боевых действиях на стороне Российской Федерации. Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности и Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.

В настоящее время проверяются участники российских ЧВК на причастность к ведению войны против Украины, посягательство на территориальную целостность и совершение военных преступлений на оккупированной территории Украины.

В ходе расследований было сообщено о подозрении руководителю ЧВК "Вагнер" и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины.

"Отдельным участникам — по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК Украины)", — добавили в офисе Генпрокурора.

Напомним, бывший заключенный Алексей Савичев, воевавший в ЧВК "Вагнер", рассказал о расстреле мирных жителей в Бахмуте в феврале 2023 года. Зафиксированные на видео показания экс-"вагнеровца" опубликовал российский правозащитный ресурс. Как утверждает наемник, примерно 10 расстрелянных были подростками от 15-17 лет.

Также мы писали, что в январе 2023 наемники ЧВК "Вагнер" расстреляли в Бахмуте по меньшей мере 60 украинских военнопленных и российских дезертиров.

Добавим, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на убийства украинских детей "вагнеровцами". Он подчеркнул, что это проливает свет на преступления русской армии в Украине.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB