Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: росСМИ

Александр Лукашенко заявляет, что сумел остановить ЧВК "Вагнер". Он якобы договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения "вагнеровцев" по территории.

Об этом сообщил со ссылкой на прессслужбу подконтрольный Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".

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Пресс-служба белорусского диктатора Александра Лукашенко заявила, что де-факто президент Беларуси весь день вел переговоры с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.

Как объяснили у Лукашенко, этот шаг был "развитием договоренностей" между ним и Путиным, которые были заключены во время утреннего телефонного разговора.

"Вагнер" удалось остановить

Пресс-служба Александра Лукашенко заявила, что самопровозглашенному белорусскому президенту удалось договориться с Евгением Пригожиным.

"Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", — подчеркнула белорусская сторона.

Лукашенко о переговорах с Пригожиным

Что известно о бунте Пригожина

23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.

Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".

Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.

А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.

В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.

Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.