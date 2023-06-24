Лукашенко заявил, что договорился с Пригожиным
Александр Лукашенко заявляет, что сумел остановить ЧВК "Вагнер". Он якобы договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения "вагнеровцев" по территории.
Об этом сообщил со ссылкой на прессслужбу подконтрольный Лукашенко Telegram-канал "Пул первого".
Лукашенко и Пригожин
Пресс-служба белорусского диктатора Александра Лукашенко заявила, что де-факто президент Беларуси весь день вел переговоры с владельцем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным.
Как объяснили у Лукашенко, этот шаг был "развитием договоренностей" между ним и Путиным, которые были заключены во время утреннего телефонного разговора.
"Вагнер" удалось остановить
Пресс-служба Александра Лукашенко заявила, что самопровозглашенному белорусскому президенту удалось договориться с Евгением Пригожиным.
"Евгений Пригожин принял предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения", — подчеркнула белорусская сторона.
Что известно о бунте Пригожина
23 июня владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу лично руководил операцией по уничтожению "вагнеровцев". На конфликт между Пригожиным и Шойгу отреагировали в Кремле.
Также известно, что против владельца Пригожина в России возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют "призыв к вооруженному мятежу".
Сегодня ночью, 24 июня, наемники ЧВК "Вагнер" отказались повиноваться военному руководству РФ. Также мы сообщали, что представители ЧВК "Вагнер" начали свою "спецоперацию" с пересечения КПП, где им даже не пытаются препятствовать российские военные.
А утром Пригожин записал из Ростова-на-Дону видео, в котором заявил, что "вагнеровцы" захватили и держат под контролем все военные объекты в Ростове-на-Дону. Владелец ЧВК требует встречи с Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым.
В связи с событиями в Ростове-на-Дону со срочным обращением выступил российский диктатор Владимир Путин.
Напомним, ранее также стало известно, что наемники ЧВК "Вагнер" взяли в плен 180 российских военнослужащих. Инцидент произошел в Воронежской области России.