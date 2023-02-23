Маляр назвала десять основных побед Украины с начала полномасштабного вторжения рф
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала десять основных побед в войне с 24 февраля 2022 года. Она решила напомнить об успехах к годовщине полномасштабного вторжения рф.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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Основные победы Украины с начала полномасштабного вторжения рф:
- успешная оборона Киева, Чернигова, Сум и Харькова в феврале-апреле 2022;
- массовое сопротивление мирного населения оккупантам на временно оккупированных территориях;
- изгнание российских захватчиков из Киевской, Черниговской и Сумской областей в марте-апреле 2022;
- уничтожение ракетного крейсера "москва" — флагмана российского черноморского флота в апреле 2022 года;
- изгнание оккупантов с острова Змеиный — июнь 2022 года;
- уничтожение системы логистики российских военных на юге и востоке Украины в июне и августе 2022;
- изгнание оккупантов из Харьковской области в сентябре-октябре 2022 года;
- изгнание российских захватчиков из Херсона в сентябре-октябре 2022 года;
- успешные действия украинской системы ПВО в октябре 2022 по февраль 2023;
- сдерживание российского наступления на востоке Украины в декабре 2022 по февраль 2023 года.
Напомним, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет почти 800 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Также мы писали, что Генштаб заявил, что после разгрома под Угледаром часть оккупантов отказывается идти в наступление.
Добавим, спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил, что Киев готов отреагировать на любые возможные "провокационные действия" россии в связи с годовщиной вторжения в Украину. Чиновник не уточнил, какие угрозы могут возникнуть, однако отметил, что если россия предпримет провокационные действия 23, 24 или 25 февраля, то ВВС Украины будут находиться на дежурстве 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и готовы реагировать.