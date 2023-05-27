Маляр назвала єдине, чим можна налякати росіян

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Міноборони

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що у Росії "найдешевше" — це життя людей. РФ не цінує своїх громадян, тому відправляє їх на війну.

Про це Ганна Маляр сказала в ефірі телеканалу "Рада".

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Вплив російських втрат на суспільство

Маляр заявила, що втрати окупантів впливають на російське суспільство.

"Ми робили свої дослідження для того, щоб розуміти, яким чином інформаційно відпрацьовувати російську територію і російське суспільство. Ми дійшли висновку, що єдине, чого вони там бояться — це реально загинути на території України, адже це вже приховати не можна", — сказала Маляр.

За її словами, російська влада намагалася приховати смерті своїх військових на фронті, однак зараз цього зробити вже неможливо.

Заступниця міністра оборони України також зазначила, що для росіян Бахмутська кампанія є найдорожчою.

"Стільки, скільки вони там поклали людей ну це просто складно собі уявити", — наголосила Маляр.

Нагадаємо, Маляр розповіла, що епіцентр бойових дій залишається на сході. Проте ворогу не вдається просуватись вглиб території.

Також ми писали, що частина найманців Євгена Пригожина все ж залишили місто Бахмут. Проте радіти зарано, оскільки ворог просто намагається виграти час, аби "перегрупуватися в інших напрямках".

Додамо, ЗСУ перехопили ініціативу під Бахмутом. Продовження успішних обмежених українських контратак на флангах Бахмута може ускладнити російську операцію надання допомоги в місті.