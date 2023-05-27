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Маляр назвала единственное, чем можно напугать россиян

27 мая 2023 15:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маляр назвала единственное, чем можно напугать россиян
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что в России "самое дешевое" — это жизнь людей. РФ не ценит своих граждан, поэтому отправляет их на войну.

Об этом Анна Маляр сказала в эфире телеканала "Рада".

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Маляр заявила, что потери оккупантов влияют на российское общество.

"Мы делали свои исследования для того, чтобы понимать, каким образом информационно отрабатывать российскую территорию и российское общество. Мы пришли к выводу, что единственное, чего они там боятся — это реально погибнуть на территории Украины, ведь это уже скрыть нельзя", — сказала Маляр.

По ее словам, российские власти пытались скрыть смерти своих военных на фронте, однако сейчас это сделать уже невозможно.

Заместитель министра обороны Украины также отметила, что для россиян Бахмутская кампания является самой дорогой.

"Столько, сколько они там положили людей ну это просто сложно себе представить", — подчеркнула Маляр.

Напомним, Маляр рассказала, что эпицентр боевых действий остается на востоке. Однако врагу не удается продвигаться вглубь территории.

Также мы писали, что часть наемников Евгения Пригожина все же покинули город Бахмут. Однако радоваться рано, поскольку враг просто пытается выиграть время, чтобы "перегруппироваться в других направлениях".

Добавим, ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом. Продолжение успешных ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута может осложнить российскую операцию по оказанию помощи в городе.

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