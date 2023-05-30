Маляр назвала самые проблемные направления на фронте
Российские оккупационные войска пытаются захватить территорию Украины. Следовательно, не покидают попыток продвинуться на фронтах, однако постоянно терпят поражение.
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
Где наибольшая концентрация врага
Маляр сообщает, что за минувшие сутки враг не продвинулся ни на одном из направлений, на которых проводил наступление. Также отмечается, что интенсивность наступательных действий врага в течение суток несколько снижена. В то же время сохраняется интенсивность артобстрелов и авиационных ударов.
"На трех направлениях из шести в течение суток враг не проводил наступательных действий. Речь идет о Лиманском, Авдеевском, Шахтерском . На Купянском направлении противник ведет безуспешные наступательные действия. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Мар. На Бахмутском направлении противник наступательных действий пока не проводит. Впрочем, продолжает обстрелы и наносит авиационных ударов. Также на этом направлении продолжается замена и перегруппировка вражеских войск", — заявила Маляр.
ВСУ продолжают контролировать юго-западные окраины Бахмута.
Напомним, ранее мы писали, что Россия начала более интенсивно обстреливать северные регионы Украины в течение последнего месяца. В приграничных областях россияне рушат гражданскую инфраструктуру, ведь они воюют без правил.
Добавим, в Бахмуте значительно снизилась интенсивность наступательных действий врага, поскольку он производит замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения РФ. Также оккупанты пытаются стабилизировать оборону на этом направлении.