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Маляр назвала самые проблемные направления на фронте

30 мая 2023 15:36
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Маляр назвала самые проблемные направления на фронте
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Telegram/Анна Маляр
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Российские оккупационные войска пытаются захватить территорию Украины. Следовательно, не покидают попыток продвинуться на фронтах, однако постоянно терпят поражение.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

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Маляр сообщает, что за минувшие сутки враг не продвинулся ни на одном из направлений, на которых проводил наступление. Также отмечается, что интенсивность наступательных действий врага в течение суток несколько снижена. В то же время сохраняется интенсивность артобстрелов и авиационных ударов.

"На трех направлениях из шести в течение суток враг не проводил наступательных действий. Речь идет о Лиманском, Авдеевском, Шахтерском . На Купянском направлении противник ведет безуспешные наступательные действия. На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили 12 атак противника в районе города Мар. На Бахмутском направлении противник наступательных действий пока не проводит. Впрочем, продолжает обстрелы и наносит авиационных ударов. Также на этом направлении продолжается замена и перегруппировка вражеских войск", — заявила Маляр.

ВСУ продолжают контролировать юго-западные окраины Бахмута.

Напомним, ранее мы писали, что Россия начала более интенсивно обстреливать северные регионы Украины в течение последнего месяца. В приграничных областях россияне рушат гражданскую инфраструктуру, ведь они воюют без правил.

Добавим, в Бахмуте значительно снизилась интенсивность наступательных действий врага, поскольку он производит замену войск с "вагнеровцев" на регулярные подразделения РФ. Также оккупанты пытаются стабилизировать оборону на этом направлении.

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