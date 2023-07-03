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Маляр назвала поразительное количество уничтоженных важных целей оккупантов за неделю

3 июля 2023 17:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маляр назвала поразительное количество уничтоженных важных целей оккупантов за неделю
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают добиваться успеха на фронте. За прошедшую неделю им удалось уничтожить большое количество российских целей высокой приоритетности.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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По словам Маляр, в среднем вражеские цели уничтожались каждые 70 минут.

Силы обороны поразили в течение прошлой недели:

  • 94 места скопления войск;
  • 22 зенитно-ракетных комплекса;
  • 19 складов боеприпасов;
  • семь командных пунктов.

"Именно такая рутинная работа создает условия для дальнейшего прорыва обороны врага", — добавила Маляр.

Пост
Пост Маляр. Фото: скриншот

Напомним, украинские военные продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении. Силы обороны добились определенного успеха.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что прошедшая неделя на фронте была тяжелой. По его словам, у нашего государства есть успехи.

Добавим, глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил, что украинское контрнаступление против российских оккупантов сложное из-за наземных мин и других препятствий. По его словам, бойцы ВСУ действуют с осторожностью, потому это правильно.

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