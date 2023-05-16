Українські БпЛА знищили російські установки "Змій Горинич" під Бахмутом

Знищена російська техніка "Змій Горинич". Фото: скриншот з відео

На Бахмутському напрямку українські безпілотники-камікадзе "Пегас" знищили дві російські установки для розмінування УР-83П. Окупанти називають їх "Змій Горинич".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Працює Армія дронів 59 ОМБР імені Якова Гандзюка та потужні безпілотники-камікадзе "Пегас". "Пташки" придбали завдяки вашим донатам через United 24", — розповів Федоров.

БпЛА знищили дві російські установки для розмінування УР-83П, так звані "Змій Горинич", а також 1300 кг тротилу.

Окупанти використовували ці установки, щоб розміновувати поля для свого наступу, а також руйнувати укриття українських бійців.

Нагадаємо, командувач Східного угрупування військ Генерал-полковник Олександр Сирський заявив про проведення контратаки українськими військовими в районі Бахмута. При цьому він порівняв "вагнерівців" із щурами, які намагаються пробратися до Бахмута.

Також ми писали, що 14-15 травня українським військовим вдалося просунутися у місті Бахмут Донецької області на відстань до 2 км. Під час боїв бійці ліквідували 149 окупантів.

Додамо, українські військові досягли успішної оборони проти російських сил на півдні від Бахмуту та на північному заході від міста. Цей тактичний успіх дозволив українським військовим зміцнити свої фланги та відновити лінію постачання.