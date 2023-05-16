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Маляр прокомментировала ситуацию на Бахмуте

16 мая 2023 17:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маляр прокомментировала ситуацию на Бахмуте
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В течение нескольких дней украинские военные освободили от противника на севере и юге пригорода Бахмута Донецкой области около 20 квадратных километров. Однако российские оккупанты продолжают наступление.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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"Информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста событий", — подчеркнула Маляр.

По ее словам, противник несколько продвигается в самом Бахмуте. Оккупанты продолжают уничтожать город артиллерией. К тому же враг подтягивает подразделения профессиональных десантников.

За город Бахмут продолжаются тяжелые бои с разным результатом.

Маляр отметила, что украинские военные делают максимум и даже больше. Она подчеркнула, что оборона города Бахмут продолжается несколько месяцев и на определенных участках есть продвижение.

"Я напомню, что враг имеет преимущество в количестве людей и вооружения. Вместе с тем, благодаря действиям наших военных, еще с прошлого лета не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении", — добавила Маляр.

Напомним, командующий Восточной группировкой войск Генерал-полковник Александр Сырский заявил о проведении контратаки украинскими военными в районе Бахмута. При этом он сравнил "вагнеровцев" с крысами, пытающимися пробраться в Бахмут.

Также мы писали, что 14-15 мая украинским военным удалось продвинуться в городе Бахмут Донецкой области на расстояние до 2 км. Во время боев бойцы ликвидировали 149 оккупантов.

Добавим, украинские военные достигли успешной обороны против российских сил к югу от Бахмута и к северо-западу от города. Этот тактический успех позволил украинским военным укрепить свои фланги и возобновить линию снабжения.

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