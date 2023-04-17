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Маляр рассказала, где враг терпит поражение при наступлении и какая ситуация в Бахмуте

17 апреля 2023 23:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маляр рассказала, где враг терпит поражение при наступлении и какая ситуация в Бахмуте
Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты продолжают наступление на востоке Украины. В эпицентре боевых действий остаются города Донецкой области – Бахмут и Марьинка.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на сводку Генштаба.

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Направления наступательных действий противника:

  • Лиманское — российские наступательные действия безуспешны;
  • Авдеевское — наступательные действия врага безуспешны;
  • Марьинское — наступательные действия также безуспешны.

"Генштаб добавил еще одно направление — Купянское. Вблизи населенного пункта Синковка. Действия врага безуспешны", — рассказала Маляр.

На Бахмутском направлении увеличилась интенсивность применения тяжелой артиллерии и авиаударов. Российские оккупанты ровняют здания и сооружения города в Донецкой области с землей.

Маляр сообщила, что защитники Украины совершали сегодня как оборонные действия, так и активные штурмовые.

"Благодарим наших мужественных и несгибаемых воинов за сдерживание продвижения врага и его уничтожение", — добавила Маляр.

Напомним, российские СМИ снова пытаются создать ложный нарратив о том, что украинское военное командование не жалеет жизни своих военных в боях за Бахмут. Эта тактика направлена на подрыв доверия украинцев к решениям нашего военного командования и созданию негативного настроения в обществе.

Также мы писали, что в течение суток, 16 апреля, украинские военные уничтожили 590 российских оккупантов. Кроме того, враг продолжает терять танки, бронированные машины и другую военную технику.

Добавим, в конце марта этого года провалилась очередная попытка "зимне-весеннего" наступления российских оккупантов. Теперь враг перешел к обороне почти по всей линии фронта.

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