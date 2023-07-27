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Маляр рассказала, на каких направлениях фронта Украина имеет успехи

27 июля 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маляр рассказала, на каких направлениях фронта Украина имеет успехи
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, на каких направлениях фронта ВСУ имеют успехи. Речь идет о Бахмутском, Купянском и Лиманском.

Об этом Анна Маляр сообщила в своем Telegram-канале.

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Ситуация на фронте

По словам Маляр, на Бахмутском направлении на юге от Бахмута украинские военные постепенно движутся вперед. Бои продолжаются в районе Клещеевки, Курдюмовки и Андреевки.

"Бои носят довольно жесткий характер. Враг ведет интенсивный огонь. На севере от Бахмута отбиваем атаки врага", — рассказала Маляр.

По ее словам, на Купянском направлении российские оккупанты атакуют и пытаются выбить украинских военных с господствующих высот. За сегодняшний день, 27 июля, ВСУ отбили несколько штурмов без потери позиций.

На Лиманском направлении украинские военные также отразили несколько атак врага в районе Серебрянского леса.

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Пост Маляр. Фото: скриншот

Напомним, нацгвардейцы в составе Сил обороны добились успеха в наступлении на Мелитопольском направлении. Украинские военные закрепляются на рубежах и проводят разведку по дальнейшим действиям.

Также мы писали, что аналитики издания New York Times считают, что главного удара новой фазы контрнаступления Сил обороны следует ожидать на юге Украины. И в случае успеха эта операция может занять от одной до трех недель.

Добавим, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах ВСУ во время контрнаступления. По ее словам, российские оккупанты оказывают мощное сопротивление и применяют резервы.

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