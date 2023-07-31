Маляр рассказала, сколько территории освободили ВСУ на Бахмутском направлении

Заместитель министра обороны Анна Маляр. Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала об успехах контрнаступления ВСУ. По ее словам, украинские военные освободили уже 37 кв. км территории на Бахмутском направлении.

Об этом Анна Маляр сообщила во время включения с Military Media Center.

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Успехи на Бахмутском направлении

По словам Маляр, Силы обороны Украины освободили 2 кв. км на Бахмутском направлении за прошедшую неделю.

Она сообщила, что украинские военные ведут успешные наступательные действия в районах южнее города Бахмут Донецкой области.

Пост Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, в субботу, 29 июля, Президент Украины Владимир Зеленский посетил воинов, которые находятся на Бахмутском направлении. Он поздравил украинских спецназовцев с профессиональным праздником.

Также мы писали, что украинские военные ведут изнурительные бои южнее Бахмута с конечной целью перерезать российские пути поставок в разрушенный восточный город.

Добавим, на Бахмутском направлении бойцы батальона "Айдар" успешно штурмовали позиции российского "Ахмата". Украинские военные ликвидировали захватчиков.