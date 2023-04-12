Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Маляр отреагировала на жестокую казнь украинского военнопленного arrow

Маляр отреагировала на жестокую казнь украинского военнопленного

12 апреля 2023 14:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Маляр отреагировала на жестокую казнь украинского военнопленного
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала жестокое видео с убийством украинского военнопленного. Она подчеркнула, что российские военные преступники обязательно будут отвечать за это преступление.

Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Подробности

"С первых минут появления видео казни украинского военного российскими извергами все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того, чтобы идентифицировать военных преступников. Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались", — рассказала Маляр.

По ее словам, Украина делает все, чтобы узнать погибшего. Маляр подчеркнула, что всем важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Маляр призвала украинцев воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов.

"Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его", — пишет Маляр.

Она также призвала людей приостановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров. По ее словам, когда уже все увидели — это должны смотреть прокуроры и Международный суд.

Маляр отметила, что противник хочет запугать украинцев и сделать их слабее.

"Но все, что он получит в ответ — нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору", — добавила она.

Напомним, в сети появилось видео как российские войска отрезают голову украинскому пленнику. Это вне человечности и прощения.

Также мы писали, что после того, как в сети появилось еще одно видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.

Добавим, Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленного украинского военнослужащего. В спецслужбе уверяют, что преступники понесут наказание за совершенное.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB