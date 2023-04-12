Маляр отреагировала на жестокую казнь украинского военнопленного

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр прокомментировала жестокое видео с убийством украинского военнопленного. Она подчеркнула, что российские военные преступники обязательно будут отвечать за это преступление.

Об этом Маляр написала в своем Telegram-канале.

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"С первых минут появления видео казни украинского военного российскими извергами все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того, чтобы идентифицировать военных преступников. Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались", — рассказала Маляр.

По ее словам, Украина делает все, чтобы узнать погибшего. Маляр подчеркнула, что всем важно понимать — идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, чрезвычайно сложная задача. Маляр призвала украинцев воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов.



"Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его", — пишет Маляр.

Она также призвала людей приостановить распространение этого видео, а также любых подобных видеокадров. По ее словам, когда уже все увидели — это должны смотреть прокуроры и Международный суд.

Маляр отметила, что противник хочет запугать украинцев и сделать их слабее.

"Но все, что он получит в ответ — нашу ярость и полный разгром оккупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору", — добавила она.

Напомним, в сети появилось видео как российские войска отрезают голову украинскому пленнику. Это вне человечности и прощения.

Также мы писали, что после того, как в сети появилось еще одно видео с казнью украинского военнопленного российскими оккупантами, в Международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили, что россияне совершали подобные преступления неоднократно, начиная с 2014 года. Причем жертвами оккупантов были не только военные, но и гражданские люди.

Добавим, Служба безопасности Украины начала расследование после появления в сети видео жестокой казни российскими оккупантами пленного украинского военнослужащего. В спецслужбе уверяют, что преступники понесут наказание за совершенное.