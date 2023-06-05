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Маломуж розповів про сценарії контрнаступу ЗСУ

5 червня 2023 08:16
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Маломуж розповів про сценарії контрнаступу ЗСУ
ВСУ готуються до контрнаступу. Фото: Міноборони Великої Британії
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 рік Микола Маломуж розповів про можливі стратегії ефективного контрнаступу ЗСУ. Він згадав про активність партизанів на півдні, знищення ключових ворожих позицій та логістичних вузлів як можливі засоби для посилення рівня паніки.

Про це Маломуж розповів у коментарі "24 Каналу".

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Потужні удари з використанням ракетних систем, авіації та дронів також можуть сприяти цьому.

"Ворожі сили вже відчувають тривогу перед можливим настанням. Страшні кошмари перетворюються на моторошну реальність. Ми можемо зробити потужний контрнаступ, "зуби дракона" не дадуть результату. Ми можемо вдарити з тилу або просто обійти їх, що може викликати паніку і рух до Криму", — вказав генерал.

Він також припустив, що українські військові можуть використовувати паніку серед росіян, щоб просунутися до Криму, звідки можливі потужні удари Кримським мостом і Чорноморським флотом.

"Це масштабна стратегія, здатна змусити їх бігти. Але куди їм бігти, якщо є тільки море, і мосту немає? Ми розробляємо нестандартні підходи та стратегії. Ворог готується до поразки, і ми маємо планувати так, щоб його єдиною надією було порятунок свого життя", — підсумував Маломуж.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна вже готова розпочати довгоочікуваний контрнаступ. Влада вірить, що це змінить динаміку війни.

Також ми писали, що у Британії позитивно налаштовані щодо майбутнього контрнаступу українських військ. Там твердять, що Україна зможе успішно повернути Крим.

Додамо, нещодавно командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що незабаром настане той час, коли Україна перейде до активних наступальних дій .

 

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