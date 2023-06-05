Маломуж рассказал про сценарии контрнаступления ВСУ

ВСУ готовятся к контрнаступлению. Фото: Минобороны Великобритании

Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 год Николай Маломуж рассказал про возможные стратегии эффективного контрнаступления ВСУ. Он упомянул про активность партизан на юге, уничтожение ключевых вражеских позиций и логистических узлов как возможные средства для усиления уровня паники.

Об этом Маломуж рассказал в комментарии "24 Каналу".

Читайте также:

Сценарии контрнаступления ВСУ

Мощные удары с использованием ракетных систем, авиации и дронов также могут способствовать этому.

"Вражеские силы уже испытывают тревогу перед возможным наступлением. Страшные кошмары превращаются в жуткую реальность. Мы можем предпринять мощное контрнаступление, "зубы дракона" не дадут результата. Мы можем ударить с тыла или просто обойти их, что может вызвать панику и движение из Крыма", — указал генерал.

Он также предположил, что украинские военные могут использовать панику среди россиян, чтобы продвинуться в Крым, откуда возможны мощные удары по Крымскому мосту и Черноморскому флоту.

"Это масштабная стратегия, способная заставить их бежать. Но куда им бежать, если есть только море, и моста нет? Мы разрабатываем нестандартные подходы и стратегии. Враг готовится к поражению, и мы должны планировать так, чтобы его единственной надеждой было спасение своей жизни", — заключил Маломуж.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина уже готова начать долгожданное контрнаступление. Власти верят, что это изменит динамику войны.

Также мы писали, что в Британии положительно настроены по поводу предстоящего контрнаступления украинских войск. Там утверждают, что Украина сможет успешно вернуть Крым.

Добавим, недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что в скором времени наступит то время, когда Украина перейдет к активным наступательным действиям.