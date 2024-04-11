Масована атака по Україні — скільки дронів та ракет збила ППО

Робота ППО. Фото: Генштаб

Російські загарбники знову атакували Україну дронами та ракетами у ніч проти 11 квітня. Сили протиповітряної оборони знищили 57 повітряних цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Результати роботи ППО

За словами Олещука, що основною ціллю російських окупантів була Львівщина.

Всього ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";

12 зенітних керованих ракет С-300;

40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Силам ППО вдалося знищити 57 повітряних цілей:

16 крилатих ракет Х-101/Х-555;

39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Результати роботи ППО. Фото: Микола Олещук\Telegram

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання.

Крім того, ворог вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.

Також вибухи лунали у Львівській, Київській та Запорізькій областях.

Також нічну атаку РФ прокоментував Президент України Володимир Зеленський.