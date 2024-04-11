Масована атака по Україні — скільки дронів та ракет збила ППО
Російські загарбники знову атакували Україну дронами та ракетами у ніч проти 11 квітня. Сили протиповітряної оборони знищили 57 повітряних цілей.
Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Результати роботи ППО
За словами Олещука, що основною ціллю російських окупантів була Львівщина.
Всього ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
- 12 зенітних керованих ракет С-300;
- 40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59.
Силам ППО вдалося знищити 57 повітряних цілей:
- 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання.
Крім того, ворог вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.
Також вибухи лунали у Львівській, Київській та Запорізькій областях.
Також нічну атаку РФ прокоментував Президент України Володимир Зеленський.
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