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Масована атака по Україні — скільки дронів та ракет збила ППО

11 квітня 2024 09:41
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Масована атака по Україні — скільки дронів та ракет збила ППО
Робота ППО. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники знову атакували Україну дронами та ракетами у ніч проти 11 квітня. Сили протиповітряної оборони знищили 57 повітряних цілей.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук. 

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Результати роботи ППО

За словами Олещука, що основною ціллю російських окупантів була Львівщина. 

Всього ворог застосував 82 засоби повітряного нападу:

  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал";
  • 12 зенітних керованих ракет С-300;
  • 40 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Силам ППО вдалося знищити 57 повітряних цілей:

  • 16 крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • 39 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Обстріл РФ 11 квітня
Результати роботи ППО. Фото: Микола Олещук\Telegram

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання. 

Крім того, ворог вчергове атакував Одеську область ударними дронами. Бійці протиповітряної оборони збили сім "шахедів", але внаслідок падіння уламків є руйнування.

Також вибухи лунали у ЛьвівськійКиївській та Запорізькій областях.

Також нічну атаку РФ прокоментував Президент України Володимир Зеленський. 

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ЗСУ
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війна в Україні

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