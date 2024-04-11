Массированная атака по Украине — сколько дронов и ракет сбила ПВО
Российские захватчики снова атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 11 апреля. Силы противовоздушной обороны уничтожили 57 воздушных целей.
Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.
Результаты работы ПВО
По словам Олещука, основной целью российских оккупантов была Львовщина.
Всего враг применил 82 средства воздушного нападения:
- 20 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 12 зенитных управляемых ракет С-300;
- 40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Силам ПВО удалось уничтожить 57 воздушных целей:
- 16 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.
Напомним, в результате массированной атаки самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.
Кроме того, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.
Также взрывы раздавались во Львовской, Киевской и Запорожской областях.
В конце концов, ночную атаку РФ прокомментировал президент Владимир Зеленский.
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