Массированная атака по Украине — сколько дронов и ракет сбила ПВО

Работа ПВО. Фото: Генштаб

Российские захватчики снова атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 11 апреля. Силы противовоздушной обороны уничтожили 57 воздушных целей.

Об этом сообщил командующий Воздушными Силами Николай Олещук.

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Результаты работы ПВО

По словам Олещука, основной целью российских оккупантов была Львовщина.

Всего враг применил 82 средства воздушного нападения:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555;

6 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

12 зенитных управляемых ракет С-300;

40 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Силам ПВО удалось уничтожить 57 воздушных целей:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555;

39 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Результаты работы ПВО. Фото: Николай Олещук\Telegram

Напомним, в результате массированной атаки самая сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.

Кроме того, враг в очередной раз атаковал Одесскую область ударными дронами. Бойцы противовоздушной обороны сбили семь "шахедов", но в результате падения обломков есть разрушения.

Также взрывы раздавались во Львовской, Киевской и Запорожской областях.

В конце концов, ночную атаку РФ прокомментировал президент Владимир Зеленский.