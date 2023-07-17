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Масштабна повітряна тривога в Україні: загроза ракетного обстрілу та БпЛА

17 липня 2023 10:20
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Масштабна повітряна тривога в Україні 17 липня: загроза ракетного обстрілу та БпЛА
Оголошення повітряної тривоги. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Вранці 17 липня в деяких областях України пролунала повітряна тривога. Стало відомо про загрозу ракетного обстрілу та БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні Сили України

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10:19 стало відомо про виліт двох бомбардувальників Ту-22м3, які є носіями ракет Х-22. 

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Повідомлення Повітряних сил України. фото: скриншот

10:29 стало відомо про відбій повітряної тривоги у м. Київ та деяких областях. 

Мапа тривог

Мапа тривог станом на 10:23.

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Мапа тривог. Фото: скриншот

Мапа тривог станом на 10:31.

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Мапа тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька вибухів. Також стало відомо про загиблих та постраждалих. 

Пізніше з'явилося відео перших хвилин після вибуху на Кримському мосту. На кадрах можна побачити, як над місцем вибуху піднімається густий дим. 

Додамо, що окупаційна влада Криму прокоментувала інцидент на Кримському мосту. Однак конкретних причин вибуху там не назвали. 

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