Масштабная воздушная тревога в Украине 17 июля: угроза ракетных обстрелов и БпЛА

Объявление воздушной тревоги. Фото: google

Утром 17 июля в некоторых областях Украины раздалась воздушная тревога. Стало известно об угрозе ракетных обстрелов и БПЛА.

Об этом сообщают Воздушные Силы Украины.

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Воздушная тревога в Украине 17 июля

10:19 стало известно о вылете двух бомбардировщиков Ту-22м3, являющихся носителями ракет Х-22.

Сообщения Воздушных сил Украины. фото: скриншот

10:29 стало известно об отбое воздушной тревоги в Киеве и некоторых областях.

Карта тревог

Карта тревог по состоянию на 10:23.

Карта тревог. Фото: скриншот

Карта тревог по состоянию на 10:31.

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, ночью 17 июля на Крымском мосту раздалось несколько взрывов. Также стало известно о погибших и пострадавших.

Позже появилось видео первых минут после взрыва на Крымском мосту. На кадре можно увидеть, как над местом взрыва поднимается густой дым.

Добавим, что оккупационные власти Крыма прокомментировали инцидент на Крымском мосту. Однако конкретные причины взрыва там не назвали.