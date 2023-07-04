Мэр Сум сообщил о количестве жертв в результате вчерашней атаки дронов
В результате попадания российского дрона в жилую многоэтажку в Сумах погибли три человека. 21 местный житель получил ранение разной степени тяжести.
Об этом на своем Telegram-канале сообщил городской голова Сум Александр Лисенко.
Погибшие и раненые
В Сумах выросло количество пострадавших от последствий вчерашней атаки российских беспилотников.
Так, по состоянию на утро вторника известно о:
- троих погибших;
- 21 раненом.
Четыре человека, получившие ранения, остаются в медицинских учреждениях города.
Траур в Сумах
Городской голова напомнил, что сегодня, 4 июля, в Сумах объявлен день траура.
"Сочувствую всем родным, близким, друзьям погибших. Вечная память. Никогда не простим", — написал Александр Лысенко на своем Telegram-канале.
Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.
Также мы писали, что в сети показали момент прилета в Сумах. На видео можно увидеть, как российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В результате произошел пожар.
Впоследствии стало известно, что в Сумах увеличилось количество жертв в результате российской атаки беспилотниками. От вражеских обстрелов погибли два человека.