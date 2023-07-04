Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Мэр Сум сообщил о количестве жертв в результате вчерашней атаки дронов arrow

Мэр Сум сообщил о количестве жертв в результате вчерашней атаки дронов

4 июля 2023 09:44
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Мэр Сум сообщил о количестве жертв в результате вчерашней атаки дронов
На месте попадания российского дрона. Фото: "Суспільне Суми"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В результате попадания российского дрона в жилую многоэтажку в Сумах погибли три человека. 21 местный житель получил ранение разной степени тяжести.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил городской голова Сум Александр Лисенко.

Читайте также:

Погибшие и раненые

В Сумах выросло количество пострадавших от последствий вчерашней атаки российских беспилотников.

Так, по состоянию на утро вторника известно о:

  • троих погибших;
  • 21 раненом.

Четыре человека, получившие ранения, остаются в медицинских учреждениях города.

Траур в Сумах

Городской голова напомнил, что сегодня, 4 июля, в Сумах объявлен день траура.

"Сочувствую всем родным, близким, друзьям погибших. Вечная память. Никогда не простим", — написал Александр Лысенко на своем Telegram-канале.

Александр Лысенко о погибших в Сумах
Александр Лысенко о погибших в Сумах

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.

Также мы писали, что в сети показали момент прилета в Сумах. На видео можно увидеть, как российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В результате произошел пожар.

Впоследствии стало известно, что в Сумах увеличилось количество жертв в результате российской атаки беспилотниками. От вражеских обстрелов погибли два человека.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

None

Новый выпуск спецпроекта "Герои в тылу": истории спасения животных

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз