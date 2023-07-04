Мэр Сум сообщил о количестве жертв в результате вчерашней атаки дронов

На месте попадания российского дрона. Фото: "Суспільне Суми"

В результате попадания российского дрона в жилую многоэтажку в Сумах погибли три человека. 21 местный житель получил ранение разной степени тяжести.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил городской голова Сум Александр Лисенко.

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Погибшие и раненые

В Сумах выросло количество пострадавших от последствий вчерашней атаки российских беспилотников.

Так, по состоянию на утро вторника известно о:

троих погибших;

21 раненом.

Четыре человека, получившие ранения, остаются в медицинских учреждениях города.

Траур в Сумах

Городской голова напомнил, что сегодня, 4 июля, в Сумах объявлен день траура.

"Сочувствую всем родным, близким, друзьям погибших. Вечная память. Никогда не простим", — написал Александр Лысенко на своем Telegram-канале.

Александр Лысенко о погибших в Сумах

Напомним, российские оккупанты нанесли удар по Сумам с помощью дронов-камикадзе. В результате попадания была разрушена часть жилой многоэтажки в центре города.

Также мы писали, что в сети показали момент прилета в Сумах. На видео можно увидеть, как российский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом. В результате произошел пожар.

Впоследствии стало известно, что в Сумах увеличилось количество жертв в результате российской атаки беспилотниками. От вражеских обстрелов погибли два человека.