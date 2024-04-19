Жительница поврежденного дома в Днепре рассказала детали атаки на город
Российские захватчики в ночь на 19 апреля нанесли ракетный удар по Днепру. В результате вражеской атаки поврежден жилой дом, сейчас его жители находятся на улице.
Об этом рассказала жительница поврежденной многоэтажки местным Telegram-каналам.
Что говорят местные об атаке на Днепр
Жительница рассказала, что не слышала сирены воздушной тревоги и проснулась уже от взрывов. Женщина сразу поймала своего кота и начала спускаться из дома.
"Мне дали водичку, теплое одело, и я стою смотрю, как горит моя квартира. Спасатели сейчас тушат пожар и разбирают завалы, я им очень благодарна, а россияне пусть горят в аду", — сказала жительница Днепра.
Что известно об обстреле Днепра
Напомним, ночью 19 апреля в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Утром взрывы раздавались в Днепре и области, там работала ПВО.
В результате атаки оккупантов на Днепр частично разрушен дом, под завалами которого могут быть люди.
Незадолго в сети появилось видео первых минут после ракетного удара по пятиэтажке в Днепре. Пока известно о двух погибших и 18 пострадавших горожанах.
На ночные обстрелы Днепра отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что каждый, кто предоставляет Украине системы ПВО, является нашим спасителем.
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