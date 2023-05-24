Пригожин предложил превратить Россию в КНДР

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Скриншот: YouTube

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин нецензурно отозвался о целях нападения на Украину и призвал превратить Россию в КНДР. Об этом он заявил во время интервью пропутинскому политтехнологу Константину Долгову.

"Как-то у нас все не складывается"

По словам Пригожина, так называемая "СВО" сделала Украину нацией, которая известна во всем мире. Таким образом, вместо "денацификации" и "демилитаризации" Россия получила у своих границ необычайно милитарилизованное государство.

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"Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории Украины в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем. Подошли к Киеву — русским языком называю, обос***ались и отошли. Дальше к Херсону — обос***ались, отошли. И как-то у нас все не складывается", — пожаловался Пригожин.

"Будут атаковать Крым"

Также основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что России следует готовиться к худшему.

"Пессимистичный сценарий: украинцам дают ракеты, они готовят войска, безусловно они будут продолжать наступление, пытаться контратаковать. Возможно, контрнаступление где-то случится успешным, они будут восстанавливать границы до 2014 года и это легко может случиться. Они будут атаковать Крым, будут пытаться взорвать Крымский мост, отсечь пути снабжения. Поэтому нам надо готовиться к тяжелой войне", — сказал Пригожин.

Будущее России – КНДР

По мнению Пригожина, единственный способ избежать поражения в войне с Украиной — полный перевод России на военные рельсы.

"Мы сейчас в том состоянии, когда мы просто Россию проср***ть можем. Поэтому мы должны ввести военное положение, мы должны объявлять новые волны мобилизации, мы должны перевести всех кого возможно на производство боеприпасов", — заявил он.

По его словам, россиянам нужно "перестать жировать" и работать только на войну.

"России надо в образе Северной Кореи прожить определенное количество лет, закрыть все границы, перестать миндальничать, забрать всех своих отроков из-за границы и вкалывать. Тогда мы и придем к какому-то результату", — считает Пригожин.

"У Шойгу зять булками трясет"

Также Евгений Пригожин привычно обрушился на министра обороны РФ Сергея Шойгу, обвинив его и его семью в недостаточном "патриотизме".

"У Шойгу зять ходит, булками трясет, а дочка открывает форты кронштадтские (проект музейно-исторических парков в Кронштадте, которым руководит Ксения Шойгу, — ред.). Ты заработала на эти форты? Ты свои деньги тратишь на эти форты? На боеприпасы, бл***дь, потрать", — заявил Пригожин.

По его мнению, такое поведение детей российской элиты может закончиться революцией, "как в 1917 году".

"Все закончится тем, что будет в одно мгновение Варфоломеева ночь. Жировство детей элиты закончится тем, что люди их на вилы поднимут. Я рекомендую элите РФ, соберите, с***ка, своих отроков, отправьте их на войну", — сказал основатель ЧВК "Вагнер".

Также Пригожин назвал украинскую армию одной из самых сильных в мире, одинаково успешно воюющей на любых системах вооружения.

Напомним, 21 мая Евгений Пригожин в очередной раз заявил о захвате "вагнеровцами" Бахмута и объявил о выводе своей ЧВК из города 25 мая.

Ранее российский правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что руководство РФ считает действия ЧВК "Вагнер" в Украине провальными, поскольку в ходе боев Пригожин потерял около 35 тысяч боевиков.