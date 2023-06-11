Росіян відправляють у "м'ясний штурм" через невиконання наказів, — Генштаб

Російський окупант. Фото: росЗМІ

Триває 473 доба героїчного протистояння українського народу проти збройної агресії РФ. Тим часом у військових частинах противника солдати відмовляються виконувати накази, спостерігаються випадки саботажу та дезертирства.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Відправляють у "м'ясний штурм"

Зазначається, що за будь-які ухиляння від наказів, керівництво РФ спеціально використовує таких солдатів у так званих "м'ясних штурмах".

"Через відсутність юридичної норми щодо кінцевих термінів проходження військової служби за мобілізацією у російській армії , відсутність значних досягнень на полі бою та поширення панічних настроїв щодо майбутніх перспектив, серед російських мобілізованих почастішали випадки невиконання наказів, саботажу, нестатутних взаємин, а також дезертирства. Для вирішення цих проблем начальник генерального штабу збройних сил рф прийняв рішення, згідно якого командирам з’єднань та військових частин наказано виявляти та відряджати таких осіб до штурмових рот для подальшого використання їх у так званих "м’ясних штурмах", — йдеться у повідомленні.

Загальна ситуація на фронті станом на 11.06.2023

Відомо, що противник і надалі зосереджений на повній окупації Луганської та Донецької областей. Там росіяни зосереджують найбільші сили. Тривають важкі бої.

"Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 35 бойових зіткнень", — кажуть у Генштабі.

Також за останню добу росіяни завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. У ході атаки вони застосували 8 ракет та 35 іранських дронів, типу "шахід".

"Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 2 крилаті ракети та 20 ударних БпЛА типу "Shahed", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, західні ЗМІ заявляють, що у четвер, 8 червня, Україна почала довгоочікуваний контрнаступ. Українські війська посилили свої атаки на лінії фронту на південному сході країни.

Також початок контрнаступу підтвердив і глава держави Володимир Зеленський.

Додамо, що вчора, 10 червня, Сили оборони України продовжили контрнаступальні дії щонайменше на чотирьох напрямках фронту. Зокрема, наші захисники досягли локальних успіхів у Запорізькій області.