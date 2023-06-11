Россиян отправляют в "мясной штурм" из-за невыполнения приказов, — Генштаб

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Продолжаются 473 сутки героического противостояния украинского народа против вооруженной агрессии РФ. Тем временем в воинских частях противника солдаты отказываются выполнять приказы, наблюдаются случаи саботажа и дезертирства.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Отправляют в "мясной штурм"

Отмечается, что при любых уклонениях от приказов руководство РФ специально использует таких солдат в так называемых "мясных штурмах".

"Из-за отсутствия юридической нормы относительно конечных сроков прохождения военной службы по мобилизации в российской армии, отсутствия значительных достижений на поле боя и распространения панических настроений относительно будущих перспектив среди российских мобилизованных участились случаи невыполнения приказов, саботажа, неуставных взаимоотношений, а также дезертирства. Для решения этих проблем начальник генерального штаба вооруженных сил России принял решение, согласно которому командирам соединений и воинских частей предписано выявлять и командировать таких лиц в штурмовые роты для дальнейшего использования их в так называемых "мясных штурмах", — говорится в сообщении.

Общая ситуация на фронте по состоянию на 11.06.2023

Известно, что противник и дальше сосредоточен на полной оккупации Луганской и Донецкой областей. Там россияне сосредотачивают самые большие силы. Идут тяжелые бои.

"За прошедшие сутки на указанном участке фронта произошло 35 боевых столкновений", — говорят в Генштабе.

Также за последние сутки россияне нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине. В ходе атаки они применили 8 ракет и 35 иранских дронов типа "шахид".

"Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 2 крылатых ракеты и 20 ударных БпЛА типа Shahed, — говорится в сообщении.

Напомним, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.

Также начало контрнаступления подтвердил и глава государства Владимир Зеленский.

Добавим, что вчера, 10 июня, Силы обороны Украины продлили контрнаступательные действия по меньшей мере на четырех направлениях фронта. В частности, наши защитники добились локальных успехов в Запорожской области.